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Тиафо заявил, что Алькарас в любом состоянии будет сложным соперником

Тиафо заявил, что Алькарас в любом состоянии будет сложным соперником
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо ответил на вопрос, насколько быстро семикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас вновь станет серьёзной угрозой для остальных игроков тура.

«Если он вернётся хотя бы близко к своему прежнему уровню, то станет большой проблемой. Да и вообще, даже если он пока не будет в своей лучшей форме, борьба всё равно будет нешуточная. Посмотрим, как всё сложится.

Все будут внимательно следить за его первым матчем и смотреть, в каком он состоянии. Но ему всего 23 года, а у него уже семь титулов «Большого шлема». Поэтому он в любом случае будет очень сложным соперником.

На него мы всегда будем обращать внимание. Но при этом многие игроки верят, что способны не только обыграть его, но и выиграть весь турнир. Так что