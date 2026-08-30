«Не на 100%». Носкова — о мотивации после триумфа на Уимблдоне

Шестая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова рассказала о поиске мотивации после победы на Уимблдоне.

«Когда ты чувствуешь, что осуществила мечту, о которой всегда думала и желала, очень трудно переключиться и вести себя так, словно ничего не произошло, а затем снова стремиться к той же цели.

Я всё ещё пытаюсь с этим справиться. Мотивация сейчас не на 100% такая, какой была непосредственно перед Уимблдоном. Но я понимаю, что это непросто. Я знаю многих игроков, которые сталкивались с той же проблемой. Но это всё-таки теннис: ты просыпаешься после того, что случилось, и начинаешь всё сначала. Так что я просто жду этого момента», — приводит слова Носковой The Guardian.

Чешская теннисистка принимает участие в US Open — 2026, который проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В матче первого круга Носкова сразится с представительницей США Кэти Волынец.