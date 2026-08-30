Наоми Осака: моя цель на US Open такая же, как и на любом другом турнире

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от предстоящего US Open – 2026.

«Моя цель на этом турнире такая же, как и на любом другом, в котором я участвую. Мне кажется, я всегда говорю «надеюсь», но думаю, что если хорошо подготовлюсь и сделаю свою работу, то смогу пройти далеко. Не хочу снова говорить «надеюсь», но всё же скажу. У меня здесь хорошая история выступлений, по