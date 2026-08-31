Медведев сохранил место в топ-8 перед стартом US Open, Хачанов опустился на 50-е место

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг по итогам прошедшей недели. Чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев сохранил восьмую строчку. В его активе 3580 очков. Андрей Рублёв занимает 24‑е место на момент старта US Open, а Карен Хачанов опустился на 50-е место.

Лидировать продолжает итальянец Янник Синнер, вторым идёт немец Александр Зверев, тройку замыкает испанец Карлос Алькарас.

Теннис. Обновлённый рейтинг ATP на 31 августа:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12800 баллов.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7790.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7160.

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада