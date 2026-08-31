Джокович вызвал врача и выпил таблетку во время матча 1-го круга US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вызвал врача во время первого сета в матче первого круга US Open — 2026, где 39-летний сербский теннисист встречается с 25-летним аргентинцем Мариано Навоне. На момент написания новости идёт второй сет. Счёт 7:6 (7:5), 5:6 в пользу южноамериканского спортсмена.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|1
|
|7
|6
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Во время первого отрезка встречи серб почувствовал недомогание, попросил медицинский тайм-аут. Врачи дали Джоковичу таблетку.
Фото: Кадр из трансляции
В первом сете Джокович вёл с брейком, но упустил преимущество.
US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.
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