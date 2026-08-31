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Джокович вызвал врача и выпил таблетку во время матча 1-го круга US Open — 2026

Джокович вызвал врача и выпил таблетку во время матча 1-го круга US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович вызвал врача во время первого сета в матче первого круга US Open — 2026, где 39-летний сербский теннисист встречается с 25-летним аргентинцем Мариано Навоне. На момент написания новости идёт второй сет. Счёт 7:6 (7:5), 5:6 в пользу южноамериканского спортсмена.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 1
6 5 		7 6 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Во время первого отрезка встречи серб почувствовал недомогание, попросил медицинский тайм-аут. Врачи дали Джоковичу таблетку.

Фото: Кадр из трансляции

В первом сете Джокович вёл с брейком, но упустил преимущество.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.

Календарь US Open — 2026
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