Томми Пол рассказал, с какими проблемами может столкнуться Алькарас на US Open — 2026

Американский теннисист Томми Пол рассказал, с какими проблемами может столкнуться испанец Карлос Алькарас на US Open — 2026 после своей травмы.

«Для каждого человека всё очень индивидуально и зависит от ситуации. В моём случае травма была в нижней части тела, поэтому тайминг при ударах по мячу никак не пострадал, но ухудшилась моя мобильность. В его случае повреждено запястье, поэтому, вероятно, он хорошо двигается, но при этом не может так же качественно бить по мячу. Не исключено, что он вернётся и сразу будет показывать великолепный теннис. Это непросто, но он отличный игрок и большой чемпион, поэтому я уверен, что если будет хорошо себя чувствовать, то быстро справится с этой проблемой», — приводит слова Пола Punto de Break.

В первом круге Алькарас сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным.