Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Калинская и Самсонова потеряли позиции

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева осталась на пятом место в рейтинге WTA после очередного обновления перед стартом US Open — 2026.

Возглавляет рейтинг по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.

Обновлённый рейтинг WTA на 31 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 8575.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8141.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 7265.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6704.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5443.

6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5028.

7 (7). Каролина Мухова (Чехия) — 4983.

8 (8). Ига Швёнтек (Польша) — 4809.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 4689.

10 (10). Аманда Анисимова (США) — 4533…

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2468…

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2168…

23 (22). Анна Калинская (Россия) — 1933…

47 (45). Людмила Самсонова — 1159…

69 (67). Алина Корнеева — 980…

95 (94). Анна Блинкова (все — Россия) — 789.