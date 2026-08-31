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Джоковича вырвало по ходу 1-го сета матча с Навоне на US Open — 2026

Джоковича вырвало по ходу 1-го сета матча с Навоне на US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович испытывал серьёзные проблемы со здоровьем по ходу первого сета матча первого круга US Open – 2026. В трансляцию попал момент, когда Джоковича обильно вырвало в мусорное ведро по ходу партии.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Позднее, во время перерыва Джокович попросил у врача таблетку и продолжил матч с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне.

На момент написания новости счёт матча 6:7 (5:7), 7:5, 6:4 в пользу Джоковича. Идёт четвёртый сет, в котором Навоне ведёт со счётом 3:2. Теннисисты находятся на корте уже более 3 часов.