На US Open — 2026 прервали и перенесли некоторые матчи первого дня из-за дождя

Организаторы US Open – 2026 приняли решение перенести остановленные из-за дождя матчи, начатые на внешних кортах в ночь на 31 августа. Они будут доиграны вечером 31 августа или в ночь на 1 сентября.

Речь о следующих матчах (изначально они были приостановлены на 40-60 минут):

Женщины

Эмма Наварро (США) – Лоис Буассон (Франция) – 7:6 (8:6), 4:2.

Кимберли Биррелл (Австралия) – Петра Марчинко (Хорватия) – 3:6, 6:6 (3:3).

Мужчины

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 2:5.

Алекс Михельсен (США) – Федерико Чина (Италия) – 6:4, 1:1.

Мартин Ландалус (Испания) – Джейкоб Фирнли (Великобритания) – 4:3.

Себастьян Горзни (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 3:6, 6:3, 3:4.

Александар Вукич (Австралия) – Рэи Сакамото (Япония) – 4:6, 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 3:4.