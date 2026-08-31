Новак Джокович впервые за 20 лет проиграл стартовый сет 1-го круга на US Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые за 20 лет проиграл первый сет на Открытом чемпионате США.
В ночь на 31 августа Джокович встречается с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне. Новак проиграл первую партию со счётом 6:7 (5:7). Отметим, что серб испытывал по её ходу проблемы со здоровьем. Из-за недомогания ему пришлось выпить таблетку.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|5
|4
|6
|6
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|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
В последний раз Джокович проиграл стартовый сет на US Open в 2006 году. Тогда первую партию со счётом 6:4 у Новака выиграл американец Дональд Янг.