Новак Джокович впервые за 20 лет проиграл стартовый сет 1-го круга на US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые за 20 лет проиграл первый сет на Открытом чемпионате США.

В ночь на 31 августа Джокович встречается с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне. Новак проиграл первую партию со счётом 6:7 (5:7). Отметим, что серб испытывал по её ходу проблемы со здоровьем. Из-за недомогания ему пришлось выпить таблетку.

В последний раз Джокович проиграл стартовый сет на US Open в 2006 году. Тогда первую партию со счётом 6:4 у Новака выиграл американец Дональд Янг.