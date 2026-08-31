39-летний Джокович проводит самый длительный в карьере матч 1-го круга на ТБШ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит свой самый продолжительный матч первого круга мэйджора.
За выход во второй круг US Open — 2026 39-летний Джокович (4) борется с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет, где со счётом 3:0 ведёт Навоне.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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|2
|3
|4
|5
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|5
|4
|6
|6
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|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
В Нью-Йорке в данный момент 23:41 ночи. Матч Джоковича с Навоне длится уже 4 часа и 23 минуты.
Джокович проиграл стартовый сет матча с Навоне со счётом 6:7 (5:7). Далее забрал два сета подряд (7:5, 6:4). После чего уступил четвёртую партию (2:6).
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