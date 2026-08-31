39-летний Джокович проводит самый длительный в карьере матч 1-го круга на ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит свой самый продолжительный матч первого круга мэйджора.

За выход во второй круг US Open — 2026 39-летний Джокович (4) борется с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет, где со счётом 3:0 ведёт Навоне.

В Нью-Йорке в данный момент 23:41 ночи. Матч Джоковича с Навоне длится уже 4 часа и 23 минуты.

Джокович проиграл стартовый сет матча с Навоне со счётом 6:7 (5:7). Далее забрал два сета подряд (7:5, 6:4). После чего уступил четвёртую партию (2:6).