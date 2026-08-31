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39-летний Джокович проводит самый длительный в карьере матч 1-го круга на ТБШ

39-летний Джокович проводит самый длительный в карьере матч 1-го круга на ТБШ
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в данный момент проводит свой самый продолжительный матч первого круга мэйджора.

За выход во второй круг US Open — 2026 39-летний Джокович (4) борется с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне. На момент написания новости матч перешёл в пятый сет, где со счётом 3:0 ведёт Навоне.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В Нью-Йорке в данный момент 23:41 ночи. Матч Джоковича с Навоне длится уже 4 часа и 23 минуты.

Джокович проиграл стартовый сет матча с Навоне со счётом 6:7 (5:7). Далее забрал два сета подряд (7:5, 6:4). После чего уступил четвёртую партию (2:6).

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