15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — Джеффри-Джон Вулф, результат матча 31 августа 2026, счёт 3:1, первый круг US Open — 2026

Александр Бублик обыграл Джеффри-Джона Вулфа на старте US Open-2026
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг US Open — 2026. В стартовом матче он обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 253-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 04:30 МСК
Александр Бублик
16
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6
4 		2 6 1
             
Джеффри-Джон Вулф
253
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Бублик сделал 18 эйсов и допустил 10 двойных ошибок, реализовав семь брейк-пойнтов из восьми. Его соперник четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Бублика станет победитель в матче между Адрианом Маннарино (Франция) и Тьяго Агустином Тиранте (Аргентина).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира