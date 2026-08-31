Александр Бублик обыграл Джеффри-Джона Вулфа на старте US Open-2026
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16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг US Open — 2026. В стартовом матче он обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 253-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 04:30 МСК
16
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|6
|
|2
|6
|1
253
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Бублик сделал 18 эйсов и допустил 10 двойных ошибок, реализовав семь брейк-пойнтов из восьми. Его соперник четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Бублика станет победитель в матче между Адрианом Маннарино (Франция) и Тьяго Агустином Тиранте (Аргентина).
US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира