Александр Бублик обыграл Джеффри-Джона Вулфа на старте US Open-2026

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг US Open — 2026. В стартовом матче он обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 253-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. Бублик сделал 18 эйсов и допустил 10 двойных ошибок, реализовав семь брейк-пойнтов из восьми. Его соперник четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Бублика станет победитель в матче между Адрианом Маннарино (Франция) и Тьяго Агустином Тиранте (Аргентина).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира