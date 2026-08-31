Джокович взял медицинский тайм-аут перед началом 5-го сета матча в 1-м круге US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский тайм-аут из-за боли в спине перед началом пятого сета матча с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.

Фото: скриншот из трансляции

На момент написания новости счёт в пятом сете — 4:1 в пользу Навоне.