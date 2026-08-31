Джокович взял медицинский тайм-аут перед началом 5-го сета матча в 1-м круге US Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский тайм-аут из-за боли в спине перед началом пятого сета матча с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|6
|6
|
|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: скриншот из трансляции
На момент написания новости счёт в пятом сете — 4:1 в пользу Навоне.<