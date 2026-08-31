Новак Джокович не смог сдержать слёз в 5-м сете матча с Навоне на старте US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать слёз по ходу решающего, пятого сета матча с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|6
|6
|
|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: скриншот из трансляции
Джокович прослезился при счёте 1:3 в партии в пользу Навоне. Тогда Новак выиграл гейм в матче впервые почти за час.
На момент написания новости счёт в пятом сете — 5:1 в пользу Навоне.
Матч Джоковича с