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Новак Джокович не смог сдержать слёз в 5-м сете матча с Навоне на старте US Open — 2026

Новак Джокович не смог сдержать слёз в 5-м сете матча с Навоне на старте US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать слёз по ходу решающего, пятого сета матча с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Фото: скриншот из трансляции

Джокович прослезился при счёте 1:3 в партии в пользу Навоне. Тогда Новак выиграл гейм в матче впервые почти за час.

На момент написания новости счёт в пятом сете — 5:1 в пользу Навоне.

Матч Джоковича с