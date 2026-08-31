Новак Джокович не смог сдержать слёз в 5-м сете матча с Навоне на старте US Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог сдержать слёз по ходу решающего, пятого сета матча с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.

Фото: скриншот из трансляции

Джокович прослезился при счёте 1:3 в партии в пользу Навоне. Тогда Новак выиграл гейм в матче впервые почти за час.

На момент написания новости счёт в пятом сете — 5:1 в пользу Навоне.

Матч Джоковича с