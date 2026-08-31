Новак Джокович сенсационно проиграл на старте US Open — 2026. Серба рвало по ходу матча

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2026 года. В стартовом матче турнира он сенсационно уступил аргентинцу Мариано Навоне, занимающего 49-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

Встреча продолжалась 4 часа 40 минут. Джокович сделал 10 эйсов и допустил 10 двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 12. Его соперник девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Отме