Новак Джокович сенсационно проиграл на старте US Open — 2026. Серба рвало по ходу матча
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2026 года. В стартовом матче турнира он сенсационно уступил аргентинцу Мариано Навоне, занимающего 49-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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|4
|6
|6
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|7
|6
|2
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5
Новак Джокович
Н. Джокович
Встреча продолжалась 4 часа 40 минут. Джокович сделал 10 эйсов и допустил 10 двойных ошибок, реализовав 4 брейк-пойнта из 12. Его соперник девять раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок, а также реализовал 6 брейк-пойнтов из 17. Отме