Жена Джоковича покинула его бокс при счёте 0:3 в 5-м сете матча Новака с Навоне на US Open
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Елена Джокович, супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» пятой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, покинула стадион по ходу пятого сета матча супруга с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|4
|6
|6
|
|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Фото: скриншот из трансляции
На момент написания новости Джокович проиграл пятый сет со счётом 1:6 и завершил своё выступление на US Open.
Матч Джоковича