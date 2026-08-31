Жена Джоковича покинула его бокс при счёте 0:3 в 5-м сете матча Новака с Навоне на US Open

Елена Джокович, супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» пятой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, покинула стадион по ходу пятого сета матча супруга с 49-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.

Фото: скриншот из трансляции

На момент написания новости Джокович проиграл пятый сет со счётом 1:6 и завершил своё выступление на US Open.

Матч Джоковича