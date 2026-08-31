Новак Джокович впервые проиграл в первом круге US Open
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл в первом круге взрослого US Open.
Это произошло сегодня, 31 августа. 39-летний Джокович со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|5
|4
|6
|6
|
|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Матч Джоковича с Навоне продлился 4 часа и 40 минут. Это самый продолжительный поединок на старте ТБШ в карьере 39-летнего Джоковича.
Нельзя не отметить, что для Навоне победа над Джоковичем на US Open — первая в карьере над игроком топ-10 на турнире «Большого шлема».