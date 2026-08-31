Новак Джокович впервые проиграл в первом круге US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере проиграл в первом круге взрослого US Open.

Это произошло сегодня, 31 августа. 39-летний Джокович со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.

Матч Джоковича с Навоне продлился 4 часа и 40 минут. Это самый продолжительный поединок на старте ТБШ в карьере 39-летнего Джоковича.

Нельзя не отметить, что для Навоне победа над Джоковичем на US Open — первая в карьере над игроком топ-10 на турнире «Большого шлема».