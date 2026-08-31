Новак Джокович впервые за 20 лет потерпел поражение в первом круге ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович впервые с 2006 года проиграл в первом круге мэйджора, сообщает Opta Ace.

Это произошло сегодня, 31 августа, 39-летний Джокович со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.

Матч Джоковича с Навоне продлился 4 часа 40 минут. Это самый продолжительный поединок на старте ТБШ в карьере 39-летнего Джоковича.

В последний раз Джокович проигрывал на старте ТБШ в 2006 году на Открытом чемпионате Австралии. Тогда Новака в четырёх сетах об