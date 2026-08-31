Исторический вылет Джоковича с US Open, Вендел выбыл из-за травмы. Главное к утру
Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл в первом круге US Open-2026, полузащитник «Зенита» Вендел выбыл на длительный срок из-за травмы, представитель России Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович сенсационно проиграл на старте US Open — 2026. Серба рвало по ходу матча.
- Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из-за травмы. Клуб ищет нового полузащитника — Оливейра.
- Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open — 2026.
- Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Карима Бензема.
- Александр Бублик обыграл Джеффри-Джона Вулфа на старте US Open-2026.
- На US Open — 2026 прервали и перенесли некоторые матчи первого дня из-за дождя.
- «Монако» победил «Марсель» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1, у Головина — ассист.
- «Интер» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура Серии А благодаря голу Хакана Чалханоглу.
- Новак Джокович