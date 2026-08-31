Исторический вылет Джоковича с US Open, Вендел выбыл из-за травмы. Главное к утру

Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл в первом круге US Open-2026, полузащитник «Зенита» Вендел выбыл на длительный срок из-за травмы, представитель России Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».