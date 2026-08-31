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31 августа главные новости спорта, футбол, теннис, US Open

Исторический вылет Джоковича с US Open, Вендел выбыл из-за травмы. Главное к утру
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Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл в первом круге US Open-2026, полузащитник «Зенита» Вендел выбыл на длительный срок из-за травмы, представитель России Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович сенсационно проиграл на старте US Open — 2026. Серба рвало по ходу матча.
  2. Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из-за травмы. Клуб ищет нового полузащитника — Оливейра.
  3. Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open — 2026.
  4. Фабрицио Романо опубликовал инсайд о будущем Карима Бензема.
  5. Александр Бублик обыграл Джеффри-Джона Вулфа на старте US Open-2026.
  6. На US Open — 2026 прервали и перенесли некоторые матчи первого дня из-за дождя.
  7. «Монако» победил «Марсель» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1, у Головина — ассист.
  8. «Интер» обыграл «Кальяри» в матче 2-го тура Серии А благодаря голу Хакана Чалханоглу.
  9. Новак Джокович