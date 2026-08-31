«Пять сетов против величайшего». Навоне — о сенсационной победе над Джоковичем на US Open

Аргентинец Мариано Навоне, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, отреагировал на неожиданную победу в пяти сетах над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» пятой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем в стартовом матче Открытого чемпионата США 2026 года (7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1).

— Это лучшее, что вы когда-либо чу