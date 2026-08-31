«Пять сетов против величайшего». Навоне — о сенсационной победе над Джоковичем на US Open
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Аргентинец Мариано Навоне, занимающий 49-е место в рейтинге ATP, отреагировал на неожиданную победу в пяти сетах над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» пятой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем в стартовом матче Открытого чемпионата США 2026 года (7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1).
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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|4
|6
|6
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|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
— Это лучшее, что вы когда-либо чу