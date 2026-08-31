US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 30 августа

Завершился первый игровой день мужского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами прошедшего игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, мужчины. Результаты 30 августа (частично):

Иржи Легечка (Чехия) – Пабло Корреньо-Буста (Испания) – 6:1, 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

Дино Прижмич (Хорватия) – Александр Шевченко (Казахстан) – 2:6, 6:3, 6:3, 5:7, 7:5.

Коулман Вон (Гонконг) – Томми Пол (США) – 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 3:6.

Хауме Мунар (Испания) – Терренс Атман (Франция) – 6:7 (5:7), 3:6, 6:1, 7:6 (7:4), 7:5.

Тоби Самуэль (Великобритания) – Томаш Махач (Чехия) – 6:2, 6:3, 6:2.

Даниил Медведев (Россия) – Юго Гастон (Франция) – 6:4, 6:2, 6:4.

Жайме Фария (Португалия) – Дженсон Бруксби (США) – 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 1:6, 6:2.

Миомир Кецманович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада) – 4:6, 6:4, 4:6, 6:1.

Мариано Навоне (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Александр Бублик (Казахстан) – Джеффри-Джон Вулф (США) – 6:4, 6:2, 3:6, 1:6.

Полностью с результатами игрового дня вы можете ознакомиться здесь.

Отметим, что часть матчей было перенесено на 31 августа из-за дождей.

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