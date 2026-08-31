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Новак Джокович впервые за восемь лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP

Новак Джокович впервые за восемь лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2026 года и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 рейтинга ATP.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В текущем Live-рейтинге 39-летний серб занимает 11-ю строчку. После сенсационного поражения в пяти сетах стартового матча турнира от аргентинца Мариано Навоне, занимающего 49-е место в мировом рейтинге (6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6), Джокович потерял 790 очков. Его текущий live-балл составляет 2980. Последний раз Новак не