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Матч 46-летней Винус Уильямс с Кенин побил рекорд по самому позднему началу на US Open

Матч 46-летней Винус Уильямс с Кенин побил рекорд по самому позднему началу на US Open
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Матч первого круга женского US Open – 2026, где встречаются семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американка Винус Уильямс и победительница Australian Open – 2020 американка Софья Кенин побил рекорд турнира по самому позднему началу поединка, сообщает авторитетный журналист Бен Ротенберг.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 07:15 МСК
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 6
6 		7 8
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Матч Уильямс – Кенин начался в 0:13 ночи по Нью-Йорку.

Ранее этот рекорд у женщин принадлежал матчу белоруски Арины Соболенко с россиянкой Екатериной Александровой в 2024 году. Тогда девушки начали свой поединок в 0:08 ночи. Ту встречу в трёх сетах выиграла Соболенко.

US Open (ж). 3-й круг