Матч 46-летней Винус Уильямс с Кенин побил рекорд по самому позднему началу на US Open

Матч первого круга женского US Open – 2026, где встречаются семикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 46-летняя американка Винус Уильямс и победительница Australian Open – 2020 американка Софья Кенин побил рекорд турнира по самому позднему началу поединка, сообщает авторитетный журналист Бен Ротенберг.

Матч Уильямс – Кенин начался в 0:13 ночи по Нью-Йорку.

Ранее этот рекорд у женщин принадлежал матчу белоруски Арины Соболенко с россиянкой Екатериной Александровой в 2024 году. Тогда девушки начали свой поединок в 0:08 ночи. Ту встречу в трёх сетах выиграла Соболенко.