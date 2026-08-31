Бублик одним междометием отреагировал на победу в первом круге US Open — 2026
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16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одним междометием отреагировал на успешный старт на Открытом чемпионате США – 2026.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 04:30 МСК
16
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 1
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|3
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|3
|6
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|2
|6
|1
253
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
«Фух», — написал Бублик в своём телеграм-канале.
В первом круге US Open – 2026 Бублик (15) со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 1:6 обыграл 253-ю ракетку мира американца Джеффри-Джона Вулфа (WC).
Следующим соперником Бублика на хардовом мэйджоре станет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
Отме