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Впервые за 23 года ни Джокович, ни Федерер, ни Надаль не сыграют во 2-м круге ТБШ

Впервые за 23 года ни Джокович, ни Федерер, ни Надаль не сыграют во 2-м круге ТБШ
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Впервые с 2003 года во втором круге турнира «Большого шлема» фанаты тенниса не увидят матчей ни одного из представителей «Большой тройки» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

Этим турниром стал US Open – 2026.

Федерер и Надаль завершили свои карьеры и участие в Открытом чемпионате США не принимают. А 39-летний Джокович завершил своё выступление в первом же круге. В ночь на 31 августа Новак со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             