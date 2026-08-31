Впервые за 23 года ни Джокович, ни Федерер, ни Надаль не сыграют во 2-м круге ТБШ

Впервые с 2003 года во втором круге турнира «Большого шлема» фанаты тенниса не увидят матчей ни одного из представителей «Большой тройки» — швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

Этим турниром стал US Open – 2026.

Федерер и Надаль завершили свои карьеры и участие в Открытом чемпионате США не принимают. А 39-летний Джокович завершил своё выступление в первом же круге. В ночь на 31 августа Новак со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне.