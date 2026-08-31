Джокович с помощью жестов обратился к фанатам после поражения на старте US Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович, уходя с корта после поражения в первом круге US Open — 2026, жестами обратился к болельщикам на трибунах. Новак в ответ на громкие аплодисменты помахал рукой, сложил ладони в знак благодарности, а также отправил воздушный поцелуй и сложил пальцами знак сердца.

Фото: скриншот из видео US Open

Фото: скриншот из видео US Open

Фото: скриншот из видео US Open

Сегодня, 31 августа, 39-летний Джокович со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне в первом круге US Open — 2026.