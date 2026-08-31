«Испытывал отвращение от каждой секунды». Джокович высказался о поражении на US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение в первом круге US Open — 2026.

Сегодня, 31 августа, 39-летний Джокович со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6 проиграл 49-й ракетке мира из Аргентины Мариано Навоне.

«Я испытывал отвращение от примерно каждой секунды на корте. Но с точки зрения поддержки трибун это было невероятно. С самого начала они старались придать мне сил в важные моменты, и мне жаль, что я выступил не так, как должен был бы или хотел бы», — приводит слова Джоковича с пресс-конференции Tennis Majors.