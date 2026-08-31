46-летняя Винус Уильямс проиграла 15-й матч подряд, уступив на старте US Open — 2026

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» 46-летняя американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США 2026 года. На старте соревнований она уступила 27-летней соотечественнице Софье Кенин (110-я в рейтинге) со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 1 час 49 минут. В её рамках Уильямс ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала