Джокович высказался о том, что его стошнило в 1-м сете матча с Навоне на US Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что его стошнило по ходу первого сета проигранного матча в первом круге US Open — 2026.

«Эта проблема у меня практически в каждом матче в этом году. Меня тошнит, рвёт, это серьёзная проблема. И после этого у меня всё тело отключается – появляются судороги, боль. Я не знаю, можно ли с этим справиться. Я стараюсь. Посмотрим», — приводит слова Джоковича с пресс-конференции Tennis Majors.

Сегодня, 31 августа, 39-летний Джокович со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6