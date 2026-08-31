«Просто лучший». Марат Сафин поздравил Федерера с включением в Зал славы тенниса

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин отреагировал на включение 20-кратного чемпиона мэйджоров первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера в Зал славы тенниса.

Торжественная церемония прошла в ночь на 30 августа. Сафин был в числе приглашённых гостей.

Фото: из личного архива Марата Сафина

«Просто ЛУЧШИЙ. Какое удовольствие было играть против тебя и разделить такой особенный момент в Международном зале теннисной славы. Потрясающий человек», — написал Сафин на своей странице в соцсети, прикрепив совместное фото с Федерером с церемонии.

Отметим, что Сафин провёл с Федерером 12 официальных матчей, из них ему удалось выиграть два.