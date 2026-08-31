Джокович признался, что думал о снятии с матча с Навоне в первом круге US Open — 2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что размышлял о снятии по ходу матча в первом круге US Open — 2026. В первом сете серб испытывал проблемы со здоровьем — его тошнило.

«Да, я подумывал об этом. Но потом выиграл сет, а затем и третий. И подумал: «Ну, может быть, есть шанс». Я не хотел сдаваться в четвёртом или пятом сете, поэтому решил закончить матч»,