Джокович признался, что думал о снятии с матча с Навоне в первом круге US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что размышлял о снятии по ходу матча в первом круге US Open — 2026. В первом сете серб испытывал проблемы со здоровьем — его тошнило.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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|3
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|5
|4
|6
|6
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|7
|6
|2
|1
5
Новак Джокович
Н. Джокович
«Да, я подумывал об этом. Но потом выиграл сет, а затем и третий. И подумал: «Ну, может быть, есть шанс». Я не хотел сдаваться в четвёртом или пятом сете, поэтому решил закончить матч»,