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Джокович признался, что думал о снятии с матча с Навоне в первом круге US Open — 2026

Джокович признался, что думал о снятии с матча с Навоне в первом круге US Open — 2026
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович признался, что размышлял о снятии по ходу матча в первом круге US Open — 2026. В первом сете серб испытывал проблемы со здоровьем — его тошнило.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Да, я подумывал об этом. Но потом выиграл сет, а затем и третий. И подумал: «Ну, может быть, есть шанс». Я не хотел сдаваться в четвёртом или пятом сете, поэтому решил закончить матч»,