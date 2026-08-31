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«Телефон не перестаёт вибрировать». Навоне — о победе над Джоковичем на US Open

«Телефон не перестаёт вибрировать». Навоне — о победе над Джоковичем на US Open
Комментарии

49-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне поделился эмоциями от победы над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» пятой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 2026.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это просто безумие. Будет непросто прийти в себя после такого выброса адреналина. Телефон не перестаёт вибрировать, должно быть, дома сейчас настоящий ажиотаж. Он (Джокович) — мой кумир, и сбросить его с пь