«Телефон не перестаёт вибрировать». Навоне — о победе над Джоковичем на US Open
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49-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне поделился эмоциями от победы над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» пятой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 2026.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Это просто безумие. Будет непросто прийти в себя после такого выброса адреналина. Телефон не перестаёт вибрировать, должно быть, дома сейчас настоящий ажиотаж. Он (Джокович) — мой кумир, и сбросить его с пь