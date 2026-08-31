«Телефон не перестаёт вибрировать». Навоне — о победе над Джоковичем на US Open

49-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне поделился эмоциями от победы над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» пятой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 2026.

«Это просто безумие. Будет непросто прийти в себя после такого выброса адреналина. Телефон не перестаёт вибрировать, должно быть, дома сейчас настоящий ажиотаж. Он (Джокович) — мой кумир, и сбросить его с пь