US Open — 2026, женщины: результаты матчей 30 августа

Завершился первый игровой день женского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.
Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты 30 августа:
Камилла Рахимова (Узбекистан) — Барбора Крейчикова (Чехия) – 7:6 (7:4), 6:2.
Жасмин Паолини (Италия) — Вероника Эрьявец (Словения) – 6:3, 3:6, 6:4.
Талия Гибсон (Австралия) — Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 3:6.
Рената Сарасуа (Мексика) — Полина Яценко (Россия) – 6:4, 4:6, 6:7 (7:10).
Джессика Пегула (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) – 6:3, 6:2.
Чжан Шуай (Китай) — Лейла Фернандес (Канада) – 3:6, 2:6.
Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ван Синьюй (Китай) – 4:6, 2:6.
Лукреция Стефанини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина) – 6:3, 4:6, 6:1.
Марта Костюк (Украина) — Сторм Хантер (Австралия) – 6:4, 6:1.
Эльвина Калиева (США) — Ланлана Тараруди (Таиланд) – 3:6, 7:6 (7:4), 2:6.
Кэрол Ян Су Ли (Северные Марианские Острова) — Кэти Бултер (Великобритания) – 4:6, 6:3, 6:0.
Маккартни Кесслер (США) — Екатерина Александрова (Россия) – 2:6, 2:6.
Ханне Вандевинкель (Бельгия) — Каролина Плишкова (Чехия) – 6:2, 5:7, 3:6.
Тайла Престон (Австралия) — Алисия Паркс (США) – 6:3, 6:3.
Элина Свитолина (Украина) — Солана Сьерра (Аргентина) – 6:1, 6:2.
Винус Уильямс (США) — Софья Кенин (США) – 2:6, 6:7 (6:8).
Отметим, что часть матчей была перенесена на 31 августа из-за дождей.