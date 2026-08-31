US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 31 августа

Сегодня, 31 августа, и в ночь на 1 сентября мск в Нью-Йорке, США, продолжится розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня турнира в мужском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Расписание матчей на 31 августа (частичное), мужчины:

18:00. Валантен Вашеро (Монако) – Александр Ковачевич (США);

18:00. Стефанос Циципас (Греция) – Артюр Фис (Франция);

18:00. Отто Виртанен (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия);

20:00. Себастьян Горнзи (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – матч был ранее приостановлен из-за погодных условий;

20:00. Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Алькарас (Испания);

21:00. Брэндон Накашима (США) – Себастьян Баэс (Аргентина);

22:00. Янник Ханфман (Германия) – Алехандро Табило (Чили);

22:00. Маттео Берреттини (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария);

23:00. Якуб Меншик (Чехия) – Синтаро Мочизуки (Япония);

00:00 (1 сентября). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ринки Хидзиката (Австралия);

0:30. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия);

0:30. Нуну Боржеш (Португалия) – Лёнер Тьен (США);

0:30. Григор Димитров (Болгария) – Алексей Попырин (Австралия);

2:00. Бен Шелтон (США) – Таллон Грикспор (Нидерланды);

3:30. Мартин Дамм-младший (США) – Фрэнсис Тиафо (США).