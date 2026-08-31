US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 31 августа

Сегодня, 31 августа, и в ночь на 1 сентября мск в Нью-Йорке, США, продолжится розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня турнира в мужском одиночном разряде.
Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Расписание матчей на 31 августа (частичное), мужчины:
18:00. Валантен Вашеро (Монако) – Александр Ковачевич (США);
18:00. Стефанос Циципас (Греция) – Артюр Фис (Франция);
18:00. Отто Виртанен (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия);
20:00. Себастьян Горнзи (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – матч был ранее приостановлен из-за погодных условий;
20:00. Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Алькарас (Испания);
21:00. Брэндон Накашима (США) – Себастьян Баэс (Аргентина);
22:00. Янник Ханфман (Германия) – Алехандро Табило (Чили);
22:00. Маттео Берреттини (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария);
23:00. Якуб Меншик (Чехия) – Синтаро Мочизуки (Япония);
00:00 (1 сентября). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ринки Хидзиката (Австралия);
0:30. Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия);
0:30. Нуну Боржеш (Португалия) – Лёнер Тьен (США);
0:30. Григор Димитров (Болгария) – Алексей Попырин (Австралия);
2:00. Бен Шелтон (США) – Таллон Грикспор (Нидерланды);
3:30. Мартин Дамм-младший (США) – Фрэнсис Тиафо (США).