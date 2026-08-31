US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 31 августа

Сегодня, 31 августа, и в ночь на 1 сентября мск в Нью-Йорке, США, продолжится розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня турнира в женском одиночном разряде.

Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Расписание матчей на 31 августа (частичное), женщины:

18:00. Синья Краус (Австрия) – Каролина Мухова (Чехия);

18:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Кристина Лютова (Россия);

18:30. Арина Соболенко (Беларусь) – Камила Осорио (Колумбия);

19:30. Аои Ито (Япония) – Оксана Селехметьева (Испания);

19:30. Анна Блинкова (Россия) – Анна Калинская (Россия);

19:30. Эмма Наварро (США) – Лоис Буассон (Франция) – матч был ранее приостановлен из-за погодных условий;

20:00. Эшлин Крюгер (США) – Аманда Анисимова (США);

20:30. Майя Хвалиньска (Польша) – Тэйлор Таунсенд (США);

20:30. Дарья Снигур (Украина) – Диана Шнайдер (Россия);

22:00. Юлия Грабер (Австрия) – Сорана Кырстя (Румыния);

23:00. Слоан Стивенс (США) – Клара Таусон (Дания);

00:00 (1 сентября). Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия);

0:00. Элизабетта Коччаретто (Италия) – Катержина Синякова (Чехия);

2:00. Ига Швёнтек (Польша) – Ван Сиюй (Китай);

4:00. Наоми Осака (Япония) – Анастасия Захарова (Россия).