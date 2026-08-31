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Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча первого круга US Open – 2026

Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас: где смотреть матч первого круга US Open — 2026
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Сегодня, 31 августа, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026. За выход во второй круг соревнований сразятся 99-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и испанец Карлос Алькарас, занимающий в мировом рейтинге третье место. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 20:00 МСК
Роман Сафиуллин
99
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Сафиуллиным и Алькарасом. Также за развитием событий можно буде