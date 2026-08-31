Роман Сафиуллин — Карлос Алькарас: где смотреть матч первого круга US Open — 2026

Сегодня, 31 августа, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026. За выход во второй круг соревнований сразятся 99-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и испанец Карлос Алькарас, занимающий в мировом рейтинге третье место. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

В России встречу не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Сафиуллиным и Алькарасом. Также за развитием событий можно буде