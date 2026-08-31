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Чжэн Циньвэнь — Кристина Лютова: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию матча первого круга US Open – 2026

Чжэн Циньвэнь — Кристина Лютова: где смотреть матч первого круга US Open — 2026
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Сегодня, 31 августа, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026. За выход во второй круг соревнований сразятся 121-я ракетка китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и россиянка Кристина Лютова, занимающая в мировом рейтинге 125-е место. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 18:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
1 2 3
         
         
Кристина Лютова
Россия
Кристина Лютова
К. Лютова

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Циньвэнь и Лютовой. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Действующей победительницей US Open являет