Чжэн Циньвэнь — Кристина Лютова: где смотреть матч первого круга US Open — 2026

Сегодня, 31 августа, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026. За выход во второй круг соревнований сразятся 121-я ракетка китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь и россиянка Кристина Лютова, занимающая в мировом рейтинге 125-е место. Начало встречи запланировано на 18:00 мск.

В России матч не покажут официально. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между Циньвэнь и Лютовой. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата». Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Действующей победительницей US Open являет