Навоне — первый с 2006 года теннисист, выбивший Джоковича в первом круге ТБШ

49-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне стал первым с 2006 года игроком, кому удалось одолеть 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге одного из мэйджоров. На старте US Open – 2026 Навоне одолел соперника со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Ранее это удавалось американцу Полу Голдстину в первом круге Australian Open – 2026. Матч завершился победой Голдстина со счётом 6:2, 1:6, 6:3, 6:2.

Матч Джоковича с Навоне п