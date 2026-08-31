Навоне — первый с 2006 года теннисист, выбивший Джоковича в первом круге ТБШ
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49-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне стал первым с 2006 года игроком, кому удалось одолеть 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге одного из мэйджоров. На старте US Open – 2026 Навоне одолел соперника со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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|7
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5
Новак Джокович
Н. Джокович
Ранее это удавалось американцу Полу Голдстину в первом круге Australian Open – 2026. Матч завершился победой Голдстина со счётом 6:2, 1:6, 6:3, 6:2.
Матч Джоковича с Навоне п