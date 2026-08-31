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Навоне — первый с 2006 года теннисист, выбивший Джоковича в первом круге ТБШ

Навоне — первый с 2006 года теннисист, выбивший Джоковича в первом круге ТБШ
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49-я ракетка мира аргентинский теннисист Мариано Навоне стал первым с 2006 года игроком, кому удалось одолеть 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в первом круге одного из мэйджоров. На старте US Open – 2026 Навоне одолел соперника со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ранее это удавалось американцу Полу Голдстину в первом круге Australian Open – 2026. Матч завершился победой Голдстина со счётом 6:2, 1:6, 6:3, 6:2.

Матч Джоковича с Навоне п