Победа над Джоковичем стала для Навоне первой над игроком из топ-10 на ТБШ
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Для 49-й ракетки мира аргентинского теннисиста Мариано Навоне победа над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 2026 стала первой в карьере над игроком из первой десятки мирового рейтинга. На данный момент Джокович является пятой ракеткой мира, однако после поражения покинет топ-10 рейтинга АТР. Навоне одолел серба со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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5
Новак Джокович
Н. Джокович
Матч Джоковича с Навоне продлился 4 час