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Победа над Джоковичем стала для Навоне первой над игроком из топ-10 на ТБШ

Победа над Джоковичем стала для Навоне первой над игроком из топ-10 на ТБШ
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Для 49-й ракетки мира аргентинского теннисиста Мариано Навоне победа над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 2026 стала первой в карьере над игроком из первой десятки мирового рейтинга. На данный момент Джокович является пятой ракеткой мира, однако после поражения покинет топ-10 рейтинга АТР. Навоне одолел серба со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч Джоковича с Навоне продлился 4 час