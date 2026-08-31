Победа над Джоковичем стала для Навоне первой над игроком из топ-10 на ТБШ

Для 49-й ракетки мира аргентинского теннисиста Мариано Навоне победа над 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем в первом круге US Open – 2026 стала первой в карьере над игроком из первой десятки мирового рейтинга. На данный момент Джокович является пятой ракеткой мира, однако после поражения покинет топ-10 рейтинга АТР. Навоне одолел серба со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

Матч Джоковича с Навоне продлился 4 час