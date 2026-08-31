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Бублик разыграл между болельщиками полотенце после матча на старте US Open — 2026

Бублик разыграл между болельщиками полотенце после матча на старте US Open — 2026
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16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после матча в первом круге US Open – 2026, где одолел американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 253-е место в мировом рейтинге, разыграл между двумя юными болельщиками своё полотенце. Мальчики выявили победителя путём игры в «камень-ножницы-бумага», после чего Бублик отдал одному из них своё полотенце. Матч закончился победой казахстанца со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 04:30 МСК
Александр Бублик
16