Бублик разыграл между болельщиками полотенце после матча на старте US Open — 2026

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после матча в первом круге US Open – 2026, где одолел американца Джеффри-Джона Вулфа, занимающего 253-е место в мировом рейтинге, разыграл между двумя юными болельщиками своё полотенце. Мальчики выявили победителя путём игры в «камень-ножницы-бумага», после чего Бублик отдал одному из них своё полотенце. Матч закончился победой казахстанца со счётом 6:4, 6:2, 3:6, 6:1.