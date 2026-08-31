«Я отчасти ему даже не сочувствую». Хачанов — о дисквалификации Кирьоса за кокаин

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как отреагировал на новость о дисквалификации финалиста Уимблдона-2022 Ника Кирьоса за положительный тест на кокаин.

— Как ребята в туре отнеслись к информации, которая появилась по его дисквалификации?

— Если честно, я даже и не спрашивал.

— Лично ты как к этому отнёсся?

— Я бы сказал, что Кирьос – такая личность, которая постоянно притягивает к себе негатив и внимание.

— Футбольный Александр Кокорин?

— Я не буду комментировать. Про футбол вам виднее, это ваша зона (улыбается) (Хачанов отвечал на вопрос российского футбольного тренера Леонида Слуцкого. — Прим. «Чемпионата»).

Он всегда любил даже тогда, когда не играл, кого-то подобосрать, постоянно эти твиттеры, не твиттеры. И сейчас, когда это ему аукнулось, что говорить? Что посеешь, то и пожнёшь. Поэтому я, если честно, не то чтобы не удивлён – я отчасти ему даже не сочувствую. Это логичное развитие ситуации. То, на чём его поймали, – это его выбор.

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