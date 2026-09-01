Анисимова: постоянно смотрю сериал «Офис», так что превратилась в одного из персонажей

10-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова объяснила, почему считает себя идеальным героем для мемов.

— Что в тебе такого, что делает тебя идеальным героем для мемов?

— Может быть, всё дело в том, что я постоянно смотрю сериал «Офис». Это моё любимое шоу. Так что, возможно, я просто сама превратилась в одного из этих персонажей. К тому же мой шкафчик сплошь увешан мемами со мной, — сказала Анисимова в интервью на корте.

31 августа Аманде Анисимовой исполнилось 25 лет. В честь дня рождения россиянка Мирра Андреева и австралийка Дарья Касаткина украсили шкафчик американки на US Open её известными изображениями.