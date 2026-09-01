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«Я просто скажу вам правду». Циципас — о положительном тесте Кирьоса на кокаин

«Я просто скажу вам правду». Циципас — о положительном тесте Кирьоса на кокаин
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53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о финалисте Уимблдона-2022 австралийце Нике Кирьосе. В июне в его пробе был найден кокаин, точные сроки отстранения на данный момент неизвестны.

«Не знаю, что вам сказать. Хочу быть предельно честным: я знал об этом ещё до объявления. Я знал это лично. Так что же я могу сказать? Я просто скажу вам правду. Я знал о положительном тесте Кирьоса ещё до того, как было сделано какое-либо объявление, и, когда я увидел это в социальных сетях, я подумал: «Вот и всё». Честно говоря, в какой-то степени я этого ожидал», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Напомним, Циципас на старте US Open — 2026 одержал победу над представителем Франции Артюром Фисом.

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