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Ига Швёнтек — Ван Сиюй: результат матча 1 сентября, счёт 2:0, 1-й круг US Open — 2026

Ига Швёнтек вышла во второй круг US Open — 2026
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8-я ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на US Open — 2026. В первом круге она обыграла 80-ю ракетку мира представительницу Китая Ван Сиюй со счётом 6:2, 6:3.

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 02:10 МСК
Ига Швёнтек
8
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Ван Сиюй
80
Китай
Ван Сиюй
В. Сиюй

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге Швёнтек встретится с аргентинкой Надей Подорошкой.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.

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