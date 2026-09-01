Ига Швёнтек вышла во второй круг US Open — 2026
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8-я ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на US Open — 2026. В первом круге она обыграла 80-ю ракетку мира представительницу Китая Ван Сиюй со счётом 6:2, 6:3.
US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 02:10 МСК
8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
80
Ван Сиюй
В. Сиюй
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге Швёнтек встретится с аргентинкой Надей Подорошкой.
US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.
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