Ига Швёнтек вышла во второй круг US Open — 2026

8-я ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек с победы стартовала на US Open — 2026. В первом круге она обыграла 80-ю ракетку мира представительницу Китая Ван Сиюй со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету её соперницы одна подача навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге Швёнтек встретится с аргентинкой Надей Подорошкой.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.