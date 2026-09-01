Анастасия Захарова проиграла Наоми Осаке в первом круге US Open — 2026

101-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла в первом круге US Open — 2026 представительнице Японии, занимающей в мировом рейтинге 13-е место, Наоми Осаке. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3) в пользу японки.

Теннисистки провели на корте 2 часа 1 минуту.

28-летняя Осака выполнила 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-поинтов. На счету её 24-летней соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из семи.

В следующем круге Осака встретится с чешкой Катержиной Синяковой.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.