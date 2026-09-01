US Open — 2026, женщины: результаты матчей 31 августа

Завершился второй игровой день женского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты 31 августа:

Синья Краус (Австрия) – Каролина Мухова (Чехия) – 3:6, 0:6.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Кристина Лютова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:1.

Арина Соболенко (Беларусь) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:4.

Аои Ито (Япония) – Оксана Селехметьева (Испания) – 2:6, 4:6.

Анна Блинкова (Россия) – Анна Калинская (Россия) – 4:6, 3:6.

Эмма Наварро (США) – Лоис Буассон (Франция) – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:3.

Эшлин Крюгер (США) – Аманда Анисимова (США) – 1:6, 3:6.

Майя Хвалиньска (Польша) – Тэйлор Таунсенд (США) – 2:6, 3:6.

Дарья Снигур (Украина) – Диана Шнайдер (Россия) – 0:6, 4:6.

Юлия Грабер (Австрия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 3:6, 0:6.

Слоан Стивенс (США) – Клара Таусон (Дания) – 6:4, 6:1.

Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия) – 3:6, 6:2, 6:2.

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Катержина Синякова (Чехия) – 3:6, 2:6.

Ига Швёнтек (Польша) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 6:3.

Наоми Осака (Япония) – Анастасия Захарова (Россия) –7:6 (8:6), 7:6 (7:3).