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US Open — 2026, женщины: результаты матчей 31 августа

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 31 августа
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Завершился второй игровой день женского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты 31 августа:

  • Синья Краус (Австрия) – Каролина Мухова (Чехия) – 3:6, 0:6.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) – Кристина Лютова (Россия) – 4:6, 6:3, 6:1.
  • Арина Соболенко (Беларусь) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:2, 6:4.
  • Аои Ито (Япония) – Оксана Селехметьева (Испания) – 2:6, 4:6.
  • Анна Блинкова (Россия) – Анна Калинская (Россия) – 4:6, 3:6.
  • Эмма Наварро (США) – Лоис Буассон (Франция) – 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:3.
  • Эшлин Крюгер (США) – Аманда Анисимова (США) – 1:6, 3:6.
  • Майя Хвалиньска (Польша) – Тэйлор Таунсенд (США) – 2:6, 3:6.
  • Дарья Снигур (Украина) – Диана Шнайдер (Россия) – 0:6, 4:6.
  • Юлия Грабер (Австрия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 3:6, 0:6.
  • Слоан Стивенс (США) – Клара Таусон (Дания) – 6:4, 6:1.
  • Майя Джойнт (Австралия) – Людмила Самсонова (Россия) – 3:6, 6:2, 6:2.
  • Элизабетта Коччаретто (Италия) – Катержина Синякова (Чехия) – 3:6, 2:6.
  • Ига Швёнтек (Польша) – Ван Сиюй (Китай) – 6:2, 6:3.
  • Наоми Осака (Япония) – Анастасия Захарова (Россия) –7:6 (8:6), 7:6 (7:3).
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)
Расписание матчей US Open — 2026 (женщины)
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