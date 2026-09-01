Тарпищев допустил, что Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев допустил, что Новак Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне. На старте US Open — 2026 теннисист уступил аргентинцу Мариано Навоне в пяти сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

«Джокович был и остаётся уникальным спортсменом — он в теннис играет как в шахматы. Читает игру наперёд. Раньше на мяч двигается, чем кто-либо, это от природы чутьё. А если раньше подходишь к мячу — раньше можешь исполнить удар. Он истинный спортсмен, который невероятно педантично относится к себе, к питанию. Дай бог ему ещё подольше поиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Джоковичу 39 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоци