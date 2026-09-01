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Тарпищев допустил, что Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне

Тарпищев допустил, что Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев допустил, что Новак Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне. На старте US Open — 2026 теннисист уступил аргентинцу Мариано Навоне в пяти сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
Мариано Навоне
49
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		5 4 6 6
6 5 		7 6 2 1
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Джокович был и остаётся уникальным спортсменом — он в теннис играет как в шахматы. Читает игру наперёд. Раньше на мяч двигается, чем кто-либо, это от природы чутьё. А если раньше подходишь к мячу — раньше можешь исполнить удар. Он истинный спортсмен, который невероятно педантично относится к себе, к питанию. Дай бог ему ещё подольше поиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Джоковичу 39 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоци