Тарпищев допустил, что Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев допустил, что Новак Джокович ещё сможет поиграть на высшем уровне. На старте US Open — 2026 теннисист уступил аргентинцу Мариано Навоне в пяти сетах со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.
US Open (м). 1-й круг
31 августа 2026, понедельник. 02:15 МСК
49
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
3 : 2
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|6
|6
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|7
|6
|2
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5
Новак Джокович
Н. Джокович
«Джокович был и остаётся уникальным спортсменом — он в теннис играет как в шахматы. Читает игру наперёд. Раньше на мяч двигается, чем кто-либо, это от природы чутьё. А если раньше подходишь к мячу — раньше можешь исполнить удар. Он истинный спортсмен, который невероятно педантично относится к себе, к питанию. Дай бог ему ещё подольше поиграть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Джоковичу 39 лет, он занимает пятое место в рейтинге Ассоци