Камбэк Рублёва на US Open, разгромная победа «Барселоны» в Ла Лиге. Главное к утру

Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Отто Виртанена и вышел во второй круг US Open — 2026, «Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче с семью голами и возглавила таблицу Ла Лиги, «Краснодар» закрыл сделку по трансферу защитника Майсона Родригеса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».