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1 сентября главные новости спорта, футбол, трансферы, АПЛ, Ла Лига, ФНЛ, теннис, US Open

Камбэк Рублёва на US Open, разгромная победа «Барселоны» в Ла Лиге. Главное к утру
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Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Отто Виртанена и вышел во второй круг US Open — 2026, «Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче с семью голами и возглавила таблицу Ла Лиги, «Краснодар» закрыл сделку по трансферу защитника Майсона Родригеса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг US Open — 2026.
  2. «Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче с семью голами и возглавила таблицу Ла Лиги.
  3. «Краснодар» закрыл сделку по трансферу защитника Майсона Родригеса.
  4. «Арсенал» с минимальным счётом переиграл «Астон Виллу» во 2-м туре АПЛ.
  5. Лусиано Гонду в шаге от трансфера из ЦСКА в новый клуб — источник.
  6. Анна Калинская уверенно обыграла Анну Блинкову и вышла во второй круг US Open.
  7. Карлос Алькарас уверенно обыграл Романа Сафиуллина в первом круге US Open — 2026.
  8. Ига Швёнтек вышла во второй круг US Open — 2026.