Камбэк Рублёва на US Open, разгромная победа «Барселоны» в Ла Лиге. Главное к утру
Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам в матче против Отто Виртанена и вышел во второй круг US Open — 2026, «Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче с семью голами и возглавила таблицу Ла Лиги, «Краснодар» закрыл сделку по трансферу защитника Майсона Родригеса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Андрей Рублёв отыгрался с 0:2 по сетам и вышел во второй круг US Open — 2026.
- «Барселона» победила «Райо Вальекано» в матче с семью голами и возглавила таблицу Ла Лиги.
- «Краснодар» закрыл сделку по трансферу защитника Майсона Родригеса.
- «Арсенал» с минимальным счётом переиграл «Астон Виллу» во 2-м туре АПЛ.
- Лусиано Гонду в шаге от трансфера из ЦСКА в новый клуб — источник.
- Анна Калинская уверенно обыграла Анну Блинкову и вышла во второй круг US Open.
- Карлос Алькарас уверенно обыграл Романа Сафиуллина в первом круге US Open — 2026.
- Ига Швёнтек вышла во второй круг US Open — 2026.