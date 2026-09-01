US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 31 августа

Завершился второй игровой день мужского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, мужчины. Результаты 31 августа:

Валантен Вашеро (Монако) – Александр Ковачевич (США) – 6:2, 6:3, 7:5;

Стефанос Циципас (Греция) – Артюр Фис (Франция) – 4:6, 7:6 (7:3), 6:1, 6:4;

Отто Виртанен (Финляндия) – Андрей Рублёв (Россия) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:0), 0:6, 2:6, 6:7 (5:10);

Себастьян Горнзи (США) – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – 3:6, 6:3, 3:6, 6:3, 7:6 (11:9);

Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Алькарас (Испания) – 4:6, 4:6, 4:6;

Брэндон Накашима (США) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:1, 6:0;

Янник Ханфман (Германия) – Алехандро Табило (Чили) – 3:6, 2:6, 7:6 (9:7), 3:6;

Маттео Берреттини (Италия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 6:0;

Якуб Меншик (Чехия) – Синтаро Мочизуки (Япония) – 6:1, 6:4, 7:5;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Ринки Хидзиката (Австралия) – 7:5, 4:6, 6:3, 7:5;

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Карен Хачанов (Россия) – 3:6, 0:6, 1:6;

Нуну Боржеш (Португалия) – Лёнер Тьен (США) – 4:6, 1:6, 2:6;

Григор Димитров (Болгария) – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 3:6, 2:6, 4:6;

Бен Шелтон (США) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 1:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:2;

Мартин Дамм-младший (США) – Фрэнсис Тиафо (США) – 4:6, 6:4, 6:3, 3:6, 4:6.