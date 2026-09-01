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Наоми Осака прокомментировала победу над Захаровой на старте US Open

Наоми Осака прокомментировала победу над Захаровой на старте US Open
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Японская теннисистка Наоми Осака высказалась после победы над россиянкой Анастасией Захаровой в первом круге US Open. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

US Open (ж). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 05:25 МСК
Наоми Осака
13
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		7 7
6 6 		6 3
         
Анастасия Захарова
101
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

«Я очень нервничаю в первом круге этого турнира, потому что хочу хорошо выступить… и хочу показать вам ещё несколько нарядов», — сказала Осака после матча.

Затем журналистка Андреа Петкович попросила теннисистку рассказать о вдохновении для её образа.

«Это моя дань уважения Айверсону. Он мне очень нравится. Nike сказали: «Баскетбол». И я ответила: «Окей, хотите баскетбол — я дам вам баскетбол». Я люблю выражать себя через одежду. Я говорю людям, что не очень люблю много разговаривать. Я рада, что вам это нравится, и увидимся в следующем круге», — заявила Осака в интервью на корте.

Напомним, перед матчем японка вышла на корт в образе, вдохновлённом легендой НБА Алленом Айверсоном.