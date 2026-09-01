Наоми Осака прокомментировала победу над Захаровой на старте US Open

Японская теннисистка Наоми Осака высказалась после победы над россиянкой Анастасией Захаровой в первом круге US Open. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

«Я очень нервничаю в первом круге этого турнира, потому что хочу хорошо выступить… и хочу показать вам ещё несколько нарядов», — сказала Осака после матча.

Затем журналистка Андреа Петкович попросила теннисистку рассказать о вдохновении для её образа.

«Это моя дань уважения Айверсону. Он мне очень нравится. Nike сказали: «Баскетбол». И я ответила: «Окей, хотите баскетбол — я дам вам баскетбол». Я люблю выражать себя через одежду. Я говорю людям, что не очень люблю много разговаривать. Я рада, что вам это нравится, и увидимся в следующем круге», — заявила Осака в интервью на корте.

Напомним, перед матчем японка вышла на корт в образе, вдохновлённом легендой НБА Алленом Айверсоном.